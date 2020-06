Turisti francesi in Costiera Amalfitana: “Positano è meravigliosa, un piccolo paradiso”.

Questo pomeriggio abbiamo trovato dei turisti francesi in viaggio in Costiera Amalfitana: si tratta di due giornalisti animai da una forte voglia di viaggiare, i quali ci hanno raccontato anche come questa situazione dovuta al Coronavirus sia vissuta nella loro Francia.

“Siamo venuti dalla Francia il 4 giugno con l’automobile. Positano è meravigliosa, è un piccolo paradiso”.

Per quanto riguarda la situazione nel loro Paese, hanno aggiunto: “Qui è più tranquillo, in Francia ha aperto tutto il due giugno e non ci sono tante mascherine per le strade quante qui in Italia. Credo che gli italiani siano più toccati da questa situazione rispetto ai francesi”.

“Se dobbiamo dire la verità, da quando siamo arrivati qui abbiamo dormito in macchina, perché non sono molti gli alberghi ad essere aperti, e quelli che lo sono, sono veramente molto costosi. Stanotte dormiremo a Minori, dopo andremo in Puglia per sette giorni”.

A microfoni spenti, off records, ci han detto di come in Francia hanno annullato le tasse, dato soldi e ritornato, in parte, a scuola.