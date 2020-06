Turismo in Costiera Amalfitana, l’incertezza regna sovrana, le riflessioni di Ambrogio Carro

In Costiera Amalfitana, Positano ed Amalfi in particolare, molti alberghi hanno riaperto o si preparano ad affrontare questa estate di ‘convivenza’ con il COVID-19. Il problema principale è l’incertezza, il non sapere con precisione l’andamento dei flussi turistici, che si unisce ai fattori di rischio sanitario. La riflessione di Ambrogio Carro, responsabile Costiera Amalfitana di FederComTur e presidente del Consorzio di Promozione turistica Positano Style , che illustra la situazione dei principali alberghi della Divina :

Il quesito di fondo riguarda il flusso turistico, in particolare Positano che punta sul turismo extraeuropeo, con l’incertezza che adesso regna sovrana. È determinante sapere quando si potrà volare liberamente fra gli Stati non solo europei. Un target più nazionale, invece, è quello di Amalfi, con le strutture che si stanno preparando a partire tutte nell’arco del mese in corso. In sostanza, sia Positano sia Amalfi sono già pronte. A Positano hanno già aperto l’Hotel Villa Gabrisa; Conca D’Oro Hotel Positano e l’Hotel Casa Albertina, entro il 13 giugno, invece, l’Art Hotel Pasitea. Infine per il 1° luglio sono previste le riaperture: Hotel San Pietro; Hotel Eden Roc Suites; Hotel Savoia; Hotel Sirenuse; Hotel Buca di Bacco e Hotel Covo dei Saraceni. Nella speranza che dal 15 giugno ci sia la possibilità di poter volare liberamente, visto che le presenze a Positano sono principalmente extraeuropee e incidono per l’80% dell’intero flusso turistico e, in particolare: statunitensi, canadese, coreane, giapponesi, australiane. Al momento, ci sarebbe qualche prenotazione ma soprattutto italiane ed europee. Gli Hotel tre stelle sono già aperti, questi puntano essenzialmente a flusso turistico nostrano e qualche prenotazione sarebbe anche già arrivata. Per quanto riguarda Amalfi, entro il 1° Luglio, invece, è prevista la riapertura di tutti i 5 stelle, compreso l’Hotel Convento, l’Hotel Santa Caterina. Secondo le previsioni, ci attendiamo qualche risposta da metà luglio in poi.