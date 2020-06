Turismo. Campania al nono posto, lo rivela l’Ente Nazionale per il Turismo

Campania solo al nono posto tra le principali destinazioni dell’estate. Lo rivela un report dell’Ente Nazionale per il Turismo che colloca davanti alla nostra Regione nelle prime tre posizioni Puglia, Toscana e Sicilia. Senza stranieri, o comunque con una percentuale largamente inferiore al 2019; la prospettiva per le decine di migliaia di microimprese, per lo più familiari, che spesso vivono solo di quest’attività non appaiono confortanti. I bonus messi in campo per risollevare il settore non convincono. La misura della Tax credit vacanze introdotta dal governo ha raccolto soprattutto critiche. Titolari e gestori delle ricettività extralberghiere non vogliono in sostanza anticipare l’80% delle spese in attesa di incassare il bonus: troppo pesante la situazione economica di migliaia di famiglie per poter rischiare.