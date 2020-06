Tunnel di sanificazione: bambini liberi nelle scuole... e non solo!

La Direzione della Unità Operativa Clinica di Dermatologia Clinica della A.O.U. Federico II, Edificio 10, piano terra, ha inaugurato il ‘tunnel di sanificazione’, installato all’ingresso del reparto per il contenimento del rischio Sars2-CoVid19. Come è possibile leggere dal sito ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il tunnel è realizzato con la più avanzata tecnologia e materiali all’avanguardia, nonché equipaggiato di termoscanner per la misurazione della temperatura di chi lo percorre e getti di soluzione disinfettante che igienizzano a tempo record indumenti ed oggetti. Un’installazione questa che consente la continuità assistenziale nella massima sicurezza per i pazienti, così come per medici, operatori sanitari e personale amministrativo.

Perchè non pensare di adottarlo anche nelle scuole, così da consentire specialmente ai bambini dell’infanzia e primarie di vivere le giornate scolastiche, senza il fastidioso obbligo di indossare una mascherina, mentre si è “recintati” all’interno di separatori plexiglass, privandoli così del contatto umano che rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la crescita e sviluppo delle nuove generazioni. Un’idea per la libertà personale… almeno per l’infanzia!

Trattasi di struttura igienizzante adattabile ad ogni tipo di attività che, passo dopo passo, sta cercando di ritornare alla normalità, così da evitare sprechi, tra mascherine e guanti monouso che già adesso si ritrovano a mare, nei fiumi e lungo le strade abbandonati.