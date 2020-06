Trenitalia presenta “Leisure Costiera Amalfitana” trasporto intermodale per incrementare la proposta turistica

Il presidente della IV Commissione Trasporti e Mobilità della Regione Campania, Luca Cascone, e il direttore Divisione passeggeri regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis, hanno annunciato le iniziative che caratterizzeranno l’offerta di trasporto dell’estate 2020, confermando l’impegno del Gruppo FS a sostegno del turismo. Alla presenza di Pietro Diamantini, Direttore Trenitalia Regionale Campania, sono state illustrate le novità che consentiranno di raggiungere le principali mete balneari e turistiche della costa tirrenica meridionale della regione e della Costiera Amalfitana.

LE METE – Vietri sul Mare, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Ascea, Pisciotta, Centola, Celle di Bulgheria, Torre Orsaia, Sapri sono solo alcune delle località in cui si può arrivare viaggiando con i Regionali di Trenitalia Campania che consentono di proseguire anche verso Maratea e la Calabria, senza cambi. Grazie ai collegamenti integrati (treno+bus o treno+nave) sarà possibile visitare altri siti turistici lasciando a casa l’auto e scegliendo una modalità di viaggio senza stress da traffico o preoccupazioni di parcheggio.

LE OFFERTE – Con “Leisure Cilento” chi arriva in treno ad Ascea potrà raggiungere, con bus in servizio abbinato, Velia Scavi, Casal Velino Marina, Pioppi e Acciaroli. A Pisciotta-Palinuro, invece, la coincidenza con bus consentirà di arrivare a Palinuro e Marina di Camerota. La promozione “Leisure Costiera Amalfitana” propone un trasporto intermodale con le navi traghetto che collegheranno Salerno a Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano. Anche raggiungere gli Scavi di Pompei, tra i siti più visitati al mondo, sarà più semplice grazie alla “Leisure Pompei Link”, formula che consente attraverso 30 corse con bus navetta in servizio Link di spostarsi velocemente tra la stazione ferroviaria e il Parco Archeologico.

I biglietti per i servizi integrati sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia sia convenzionali, sia digitali.