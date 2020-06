Tremendo incidente a Boscoreale: muore centauro di 23 anni

Tremendo incidente la notte scorsa a Boscoreale, nel napoletano. Un centauro a bordo di un Sh 300 ha impattato violentemente contro un’auto in zona Marchesa: l’impatto per il 23enne è stato fatale. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia l’altro passeggero del veicolo a due ruote: quest’ultimo ha riportato ferite importanti ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni erano gravi all’arrivo presso il nosocomio.

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di stabilire le dinamiche dell’incidente.