Trasporto pubblico e aziende in Campania, De Luca: “L’Eav sarà risarcita per i danni del covid-19”

Regione Campania, ecco il Governatore Vincenzo De Luca che fa il punto della situazione sulle questioni che riguardano i principali nodi da affrontare nei prossimi mesi, soprattutto riguardo la gestione delle aziende del trasporto pubblico.

“Prima dell’epidemia avevamo aziende come l’EAV con bilanci in attivo e altre aziende in ginocchio. Le aziende di trasporti (ma anche le altre aziende ndr) che erano risanate prima dell’epidemia, hanno avuto un calo di passeggeri e devono essere risarcite. Chi aveva già bilanci fallimentari non può chiedere al Governo migliaia di euro – aggiunge De Luca. Non è con i soldi dello Stato che si risanano bilanci che erano già pregiudicati, altrimenti il Governo non caccia nemmeno un euro. Poi ovviamente abbiamo altri contenziosi con il Governo per soldi che devono mandare alla regione.

Queste le parole di un Governatore Vincenzo De Luca ancora munito di mascherina, nonostante l’ordinanza che da oggi, 22 giugno, ne rende facoltativo l’uso in luoghi aperti. Ancora obbligatoria in luoghi chiusi e in zone interessate da assembramenti.