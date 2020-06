Trasporti in calo e passeggeri ridotti del 75% ma è boom in Costa d’Amalfi

Da lunedì scorso su tutte le strade dell’estesa provincia di Salerno il servizio di trasporto pubblico locale è praticamente tornato al cento per cento. Esattamente come chiesto dalle ordinanze regionali di metà maggio. Ecco cosa scrive il quotidiano Il Mattino in edicola oggi.

I mezzi ci sono, ad eccezione delle corse che riguardano i collegamenti con l’università e le scuole. Ma queste corse virtualmente in meno, in realtà vengono sostituite – almeno in parte – dai raddoppi necessari alle principali aziende del settore in determinate zone e in determinate fasce orarie. Eppure quello che sembra mancare, a bordo dei mezzi, sono proprio le persone. Sicuramente, rispetto alla fase 2 ante 18 maggio, i pendolari sono aumentati, anche in maniera significativa. Ma i livelli medi di passeggeri giornalieri che ci sono oggi sui mezzi di Busitalia Campania e della Sita Sud sono nettamente inferiori rispetto alle medie di maggio 2019. Differenti i bilanci di questo mese di riapertura tra Busitalia Campania e la Sita Sud. La prima maggiormente dedicata al trasporto pubblico locale, quello fatto di lavoratori, pendolari abituali, studenti. La seconda, invece, con una componente importante anche turistica, legata al trasporto in costiera Amalfitana.

In questo mese di maggio «abbiamo registrato un aumento medio giornaliero di circa il 40% rispetto al periodo precedente – dice Antonio Barbarino, amministratore di Busitalia Campania – In assoluto, in un giorno medio di maggio 2019 abbiamo trasportato 148mila passeggeri. Nel maggio di quest’anno abbiamo trasportato 21mila passeggeri per singolo giorno». Sono molteplici i fattori che hanno portato a questo calo di utenza, non solo la chiusura prolungata di scuole e università, che continua a far venire meno molte persone a bordo dei mezzi, ma anche, più in generale, lo smartworking prolungato che riduce gli spostamenti per lavoro. E «l’obbligo di distanziamento di un metro – conclude Barbarino – che comunque tuttora riduce la capacità di carico a meno del 50 per cento». La riduzione dei posti a sedere, ovviamente, riguarda tutte le aziende di trasporto pubblico. «Ecco perché i pullman della Sita Sud – dice il direttore Simone Spinosa – viaggiano con una media ormai fissa di venti passeggeri nei giorni feriali. Questo, se da un lato fa stare in sicurezza, dall’altro fa capire come ci sia stato un calo di passeggeri, che noi stimiamo intorno al 30 per cento rispetto agli stessi periodi dello scorso anno». Un problema opposto, però, accade in Costiera amalfitana durante i fine settimana: «dal venerdì alla domenica – conclude Spinosa – abbiamo decine e decine di corse bis da dover programmare per via dell’afflusso di turisti che vanno nelle diverse località della costiera. È una situazione davvero complicata e decisamente costosa per l’azienda che, con i soli introiti dei biglietti, non riesce a coprire neppure il costo del carburante necessario ad ogni corsa aggiuntiva».