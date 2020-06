Tramonti, tutto pronto per il rifacimento della numerazione civica

A seguito dell’affidamento con determina n. 71 del 12/02/2020 alla ditta Gesitalia srl, si avvierà la “ Revisione ed il Rifacimento della Numerazione Civica e della Toponomastica ”, come previsto dalla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) e dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico). Il DPCM 12 maggio 2016 di regolamentazione dell’ANNCSU e le direttive ISTAT precisano che i Comuni devono provvedere alla revisione della toponomastica e della numerazione civica per adeguarla alla situazione esistente: si tratta di un’azione di fondamentale importanza ai fini della programmazione e gestione di tutte le attività pubbliche e private, perché permette di collegare il cittadino e l’utente al territorio, attraverso la corretta gestione del flusso d’informazioni all’interno dell’Ente, e programmare in maniera efficace in base ai bisogni reali dell’utenza.

Il servizio consiste nella revisione generale della numerazione civica esterna, mediante il rilievo capillare degli accessi esterni ed interni delle vie/piazze esistenti sul territorio comunale, ed il successivo aggiornamento della numerazione civica su base cartografica e anagrafica nonché l’aggiornamento toponomastico. Il servizio verrà espletato in questo modo:

attività di rilievo delle strade e degli accessi esistenti ed alla attribuzione dei nuovi numeri civici, con l’indicazione dei dati anagrafici collegati al numero civico esterno (proprietario/inquilino)

apposizione delle targhette civiche in bachelite al termine dell’attività di Rilevazione.

L’Amministrazione Comunale per evitare disagi alla cittadinanza ha inteso adottare il criterio dell’adeguamento in modo da conservare per il cittadino il numero civico esistente, ovvero, verrà variato solo nel caso di una nuova denominazione del tratto stradale.

Tramonti finalmente avrà una sua precisa carta d’identità, che darà la possibilità ad ogni cittadino di collegarsi al territorio dove vive e lavora – ha dichiarato il Consigliere Comunale Rosa Amodio. Sarà un ulteriore passo in avanti anche per i molti turisti che verranno a soggiornare nel nostro paese che potranno finalmente vivere un territorio in cui non è necessario chiedere dove si trovano poiché le targhette civiche saranno il vero punto di riferimento nelle loro passeggiate per i nostri borghi.

Si invitano i cittadini a voler fornire ogni fattiva collaborazione ai tecnici incaricati della società GESITALIA s.r.l., affidataria del servizio, i quali saranno riconoscibili mediante apposito tesserino con fotografia, vidimato dal Comune di Tramonti.

Il personale addetto al servizio è tenuto al più rigoroso segreto ed al rispetto della normativa sulla privacy in ordine alle notizie di cui verrà a conoscenza e fornirà ogni informazione in merito ai cittadini che ne faranno richiesta. Inoltre i dipendenti della ditta adotteranno tutte le misure anti-Covid previste. In caso di assenza dei proprietari/utilizzatori delle unità immobiliari servite dai varchi di accesso rilevati, sarà rilasciato nella cassetta postale un apposito modello di “Richiesta Dati” che potrà essere recapitato a mano o a mezzo del servizio postale al Comune, Piazza Treviso,1 – 84010 Tramonti (SA) -Ufficio Staff del Sindaco – Geom. Francesco Villino oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potrà essere contattato telefonicamente il Consigliere Comunale Sig.ra Rosa Amodio al numero 3333580712.

Rosa Amodio – Consigliere delegata

Domenico Amatruda – Sindaco Comune Tramonti