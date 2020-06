Tramonti / Scala : Lutto per Maria Rosaria Mansi

Tramonti / Scala ( Salerno ) La cittadina della Costiera amalfitana piange la prematura dipartita della signora Maria Rosaria Mansi con un messaggio del sindaco si esprime il proprio cordoglio Il Sindaco, l’amministrazione comunale e i dipendenti esprimono il proprio profondo cordoglio al dipendente Luigi Cretella per la dipartita prematura della cara moglie, ricordandone la professionalità nel lavoro scolastico e la dolcezza nei rapporti umani, e si stringono con affetto anche alle figlie Giorgia e Manuela. Oggi la salma sarà translata dall’abitazione in via Pendolo 18 per il Tempio Crematorio di Cava de’ Tirreni. Le ceneri saranno tumulate venerdì 26 giugno alle 11 presso il cimitero di Scala, dove si terrà un discorso biblico.