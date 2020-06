Tramonti, salvato cane abbandonato sulla provinciale. L’appello dell’Enpa ai sindaci: “Fate rispettare la legge regionale sui propri territori”

Ieri mattina nel territorio comunale di Tramonti è stato segnalato all’Enpa Costa d’Amalfi e agli agenti della Polizia Locale, la presenza di un cane in difficoltà sulla sede stradale della Provinciale Chiunzi (SP2), trovato impaurito e disorientato.

Il cane, un setter bianco e arancio, maschio di 5/6 anni aveva un taglio sotto il collo con infezione in corso. Soccorso dai volontari e gli agenti, questi hanno allertato il 118 veterinario della Regione Campania, che è giunta sul posto, trasferendo poi malcapitato presso la struttura ASL di Cava de’ Tirreni, dove è stato sottoposto alle cure del caso dal dott. Toro. E’ stato refertato per l’animale una settimana di prognosi e punti di sutura.

Al cane è stato praticato crudelmente un taglio per sottrarre il microchip che identifica il padrone: molto probabilmente si tratta di vero e proprio abbandono, forse perché il cane non andava bene per cacciare. Insomma parliamo dell’ennesimo caso di maltrattamenti ad animali in Costiera Amalfitana.

L’Enpa rivolge quindi un appello ai sindaci del comprensorio: “si deve applicare e far rispettare la legge regionale sui propri territori, servono più controlli sui detentori di cani, sull’anagrafe e le sterilizzazioni. Noi lo facciamo e siamo a disposizione di tutti”. Intanto l’associazione ha mobilitato la rete solidale per l’adozione e presto il setter avrà un padrone che lo accoglierà.