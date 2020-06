Tramonti. Rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato dai Carabinieri. Controlli in costa d’ Amalfi

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi nella mattinata odierna hanno effettuato un articolato servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie della costiera amalfitana. Particolare attenzione è stata posta ai numerosi motocicli che nel fine settimana ‘invadono’ le strade della Divina: in quest’ottica i militari della stazione di Tramonti hanno denunciato un giovane di 18 anni poiché si è rifiutato di sottoporsi al test per controllare se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. L’accertamento si era reso necessario poiché il ragazzo era stato controllato a bordo del suo scooter in compagnia di un amico, il quale al momento del controllo consegnava immediatamente di sua spontanea volontà un piccolo quantitativo di hashish per uso personale. Quest’ultimo è stato segnalato amministrativamente all’autorità prefettizia. Nel corso del servizio, effettuato impiegando 10 autovetture e più di 20 uomini sono state identificate oltre 100 persone, controllati un’ottantina di veicoli ed elevate 11 contravvenzioni al codice della strada. Per altri due ragazzi è scattata la segnalazione per detenzione di piccole quantità di droga. I controlli continueranno per tutto il fine settimana con una particolare attenzione alle zone della ‘movida’.