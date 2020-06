Tramonti. Questa sera protagonista di “Storie” su Rai2.

Stasera Tramonti in TV su Tg2 Storie. Sintonizzatevi alle ore 23.55 su Rai2 per un excursus che vi farà innamorare. Nel 131esimo compleanno della Pizza Margherita, si parlerà della Storia della Pizza di Tramonti, quella esportata in tutta Italia dagli emigranti tramontani, ma anche di biodiversità (con la vite centenaria del Tintore), della rete sentieristica e delle iniziative di trekking. E poi ci saranno le testimonianze dei pizzaioli, prove dimostrative di caseificazione e cottura pane biscottato. Tante le curiosità, tra aneddoti storici e di vita odierna, che saranno mostrate ai telespettatori, per la riscoperta di un borgo montano dalla natura incontaminata e dall’ospitalità innata.