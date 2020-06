Tramonti. Pullman Sita incastrato in una curva: situazione risolta grazie ad un autosollevatore. Traffico tornato scorrevole.

Durante il corso di questo primo pomeriggio, a Tramonti, in Costiera Amalfitana, si sono registrati non pochi disagi. Un autobus della Sita, infatti, sarebbe rimasto incastrato in una curva di immissione in una strada secondaria. Fortunatamente, almeno, a bordo del mezzo non vi erano passeggeri.

Sul luogo sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale. Per liberare il pullman è stato necessario l’ausilio di un autosollevatore. Ciò ha permettesso anche al traffico di tornare a scorrere in maniera normale, dopo circa un’ora di lunghe code di veicoli bloccati.