Tramonti. Laurea in ingegneria per Nunzio Stoia “Terrazzamenti in Costiera amalfitana”

Tramonti ( Salerno). E’ una doppia buona notizia per noi di Positanonews una laurea poi in argomenti che sono vicini alla nostra filosofia UNESCO, di cui la Costa d’ Amalfi fa parte, i terrazzamenti che sono un patrimonio dell’umanità le nostre radici e il nostro futuro. Ad annunciarlo è l’amministrazione di Amatruda a Tramonti.

Buona domenica con una notizia felice! In questo particolare periodo storico, condizionato dal COVID 19, Nunzio Stoia, già laureato in Ingegneria Elettronica, posizionato davanti al suo computer di casa, ha atteso il collegamento via Skype in videoconferenza, ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile–Edilizia e Progettazione, discutendo la tesi intitolata “Terrazzamenti e Macere in Costiera Amalfitana”, argomento scelto proprio per l’amore e l’attaccamento che lo lega a Tramonti e alla Costiera.

Al termine della seduta, dopo la proclamazione, immancabile il brindisi in famiglia a festeggiare l’importante traguardo raggiunto con grande abnegazione.

Nunzio ha conciliato lavoro e studio, in quanto collabora nell’Agriturismo di famiglia.

L’Amministrazione tutta porge i suoi auguri a questo giovane cittadino in carriera.