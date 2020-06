Tramonti. L’Amministrazione comunale a sostegno delle imprese e dei cittadini

L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio il comparto turistico e le attività imprenditoriali di tutta Italia. Per cercare di sostenere la ripartenza in maniera ottimale, l’Amministrazione comunale di Tramonti, guidata dal sindaco Domenico Amatruda, ha previsto un sostegno concreto ai suoi cittadini e agli imprenditori del territorio. La giunta comunale ha deliberato, a seguito del regolamento approvato in consiglio comunale, una serie di aiuti che andranno a sostenere la ripartenza delle attività commerciali. Si tratta di misure che riguardano, nello specifico, il pagamento dei tributi comunali:

Consentire la possibilità di corrispondere la prima rata IMU relativa al 2020 entro il 2 novembre, anche attraverso la rateizzazione a partire dal 16 giugno.

Disporre la non applicazione delle sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 2 novembre.

Di prendere atto dell’esonero del pagamento del canone occupazione del suolo pubblico (Cosap/Tosap) dal 1° maggio al 31° ottobre per le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie ecc.)

Tenendo conto delle disposizioni della Arera la tariffa Tari 2020 verrà ridotta proporzionalmente in base a mesi di chiusura dell’attività commerciali.

“Si tratta di provvedimenti importanti – sottolinea il sindaco Domenico Amatruda – che rappresentano un modo per sostenere i nostri concittadini. La crisi economica causata dall’emergenza Covid-19 rappresenta un ostacolo molto difficile da superare ma che con l’unione di intenti e quello spirito di comunità che da sempre ci contraddistingue riusciremo a superare. Si tratta di provvedimenti a beneficio dell’economia cittadina, di quanti stanno pagando sulla propria pelle un’emergenza mondiale”.

“Molte famiglie si trovano ad affrontare un momento di crisi economica e sono destabilizzate dalla situazione di incertezza per quanto riguarda il futuro delle aziende per le quali lavorano – dichiara la consigliera con deleghe al bilancio Arianna Fortiguerra – Con queste misure abbiamo voluto far sentire concretamente la nostra vicinanza ai cittadini”.