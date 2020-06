Tramonti. La statua della Madonna del Carmine arriva in Chiesa in triciclo! Infatti, il divieto delle processioni ha fatto si che i fedeli di Campinola pensassero a modi alternativi per portare in giro la statua della Madonna del Carmine. Ecco quanto si legge nel post Facebook del Giardino Segreto dell’Anima:

Le tradizioni più intime si sentono in ogni occasione e si tramandano nel tempo. La devozione per la Madonna del Carmine a Campinola è secolare e ne è testimonianza la grande Cappella edificata nel ‘700 dalla famiglia Telese nella proprietà a nord della borgata. Con il terremoto del 1980 tale luogo che richiamava fedeli da ogni parte della vallata, divenne inagibile e la Madonna, assieme ad una statua di Sant’Antonio, trovò accoglienza in un locale a piano terra di Casa Telese in piazza Campinola.

Ma la devozione è rimasta inalterata tanto che ogni anno dalla fine di giugno al 16 di luglio la statua, guarnita con il vestito più bello, viene portata nella chiesa parrocchiale per la novena e poi riportata nella propria casa con una partecipata processione. L’emergenza causata dal Covid-19 impone nuove soluzioni e avvalendosi di mezzi più rapidi e moderni la Madonna del Carmine va in chiesa e poi ritornerà su un veicolo motorizzato.

Necessità degli eventi ma la devozione, la fede e la religiosità si adeguano perché la preghiera comunque espressa aiuta a vivere e a superare le circostanze difficili della vita.