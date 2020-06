Tramonti, la minoranza un anno dopo il voto: “Nostro mandato senza preconcetti”. Su streaming consigli proposta “Affossata”

Il gruppo consiliare di minoranza “Siamo Tramonti” fa il punto della situazione ad un anno dal voto, che coincide anche con l’inizio della Fase 3 dell’emergenza Covid. Nel manifesto affisso oggi nelle bacheche comunali, si torna ad affrontare la questione sulla trasmissione delle sedute consiliari in streaming, dopo la recente discussione (e deliberazione) di una modifica del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del consiglio comunale, avvenuta nella seduta del 27 maggio scorso. Ecco il testo integrale della nota:

“Un anno fa, il voto dei cittadini di TRAMONTI ha assegnato a noi il ruolo di minoranza in Consiglio Comunale. Da quel momento abbiamo svolto il nostro mandato senza preconcetti, nel solo interesse di proporre e sostenere ogni provvedimento che fosse di reale utilità per il nostro paese: NO ad un’opposizione pura e semplice, anzi, al contrario, proponendo di nostro, come alternativa.

E’ finito l’ultra decennale spettacolo della minoranza che in consiglio comunale votava su proposte presentate dalla sola maggioranza. Sono decine e decine le interrogazioni, le interpellanze, lo mozioni e gli emendamenti alle proposte della maggioranza, oltre alle nostre richieste di convocazione del consiglio su problemi sollevati da noi, a testimoniare dell’impegno e del nuovo modo di rappresentare i cittadini” – scrive Siamo Tramonti.

“Per l’emergenza Coronavirus, al Sindaco, responsabile della sicurezza dei cittadini, abbiamo garantito tutto il nostro incondizionato supporto umano, morale e amministrativo. Sarebbe stato semplice ed anche più fruttuoso attaccare la maggioranza in questo momento drammatico ma noi siamo “diversi”.

Nell’estate 2019 avevamo presentato una proposta per trasmettere in diretta streaming il Consiglio Comunale che, se non fosse stata “affossata” dalla maggioranza perché avevano paura di sbagliare un verbo in diretta, oggi avrebbe contribuito ad una maggiore vicinanza con i cittadini ed inquesto tragico momento, in cui siamo costretti al distanziamento sociale, qual è la proposta della maggioranza?… il Consiglio Comunale itinerante!!! (cosa peraltro già presente nel regolamento comunale).

Senza lasciare in secondo piano il continuo controllo degli atti amministrativi, entriamo nel secondo anno di mandato, impegnati più di prima nel mettere in evidenza le necessità dei cittadini, le diverse possibilità di venire loro incontro, senza cadere nella trappola di una campagna elettorale continua, spesso abitudine della maggioranza. Il nostro ruolo è questo, senza dimenticare che siamo minoranza”.