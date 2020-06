Tramonti in festa: Nonna Maddalena spegne cento candeline

Tramonti in festa per nonna Maddalena Giordano, che ieri ha spento cento candeline. Un secolo di vita festeggiato insieme ai propri affetti e il figlio, il professor Salvatore Mandara, persona di straordinaria cultura, che negli ultimi anni si è congiunto all’amata madre, chiudendo la propria carriera di dirigente scolastico in Costiera Amalfitana, tra Maiori e Minori.

Alla festa si è unito anche il sindaco Domenico Amatruda, a rappresentanza di tutta la cittadinanza di Tramonti, insieme alle assessore Assunta Siani e Anastasia Palladino e i consiglieri Rosa Amodio, Fortunato Amatruda e Antonio Giordano. L’ex sindaco è inoltre anche un nipote di Maddalena Giordano. Un bouquet di cento rose rosse è stato donato da Angelo Francese, affezionato postino che le consegnava sempre la corrispondenza fino a casa.

Tramonti si conferma il paese più longevo della Costa d’Amalfi, la donna più anziana è in fatti Anastasia Russo con i 106 anni, seguono poi le centenni Mariateresa Marino, Carmela Bove (che vive a Dugenta) e Maddalena Giordano.

Tantissimi auguri da tutta la Redazione di Positanonews a Nonna Maddalena per questo importante traguardo raggiunto!