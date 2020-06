Tramonti, dal Nord Italia sostegno alla sentieristica locale realizzata da Tramonti Amalfi Coast Trekking

Nonostante le distanze e i confini, ci sono cose che tengono vivo quell’amore viscerale, che i tramontani nutrono per la propria terra. Lontano da Tramonti ci sono tante persone che seguono con attenzione quello che succede nel paese collinare della Costiera Amalfitana, e certamente non sono passati inosservati i recenti sviluppi per quanto riguarda l’interessante valorizzazione della rete sentieristica locale.

Da circa sei anni, dei ragazzi hanno messo in piedi un progetto ambizioso, che si sta concretizzando in realtà grazie ai loro sforzi, contando sui loro mezzi. “Chi semina raccoglie”, dice un vecchio adagio, ed infatti gli apprezzamenti per il lavoro svolto da Tramonti Amalfi Coast Trekking si sono tradotti anche in sostegni di tipo materiale, nonostante i tempi che corrono.

Tramonti Amalfi Coast Trekking riceve la prima donazione da Carmen Oliva, Vincenzo Oliva e Gabriel Russo

L’associazione ha infatti ricevuto le sue prime donazioni, con contributi ricevuti da ristoratori originari di Tramonti (precisamente dal borgo di Campinola), ambasciatori dell’arte della pizza e della buona cucina al Nord Italia: Carmen Oliva (A Tavola con Delia), suo fratello Vincenzo Oliva (La Boutique della Pizza) ed il cugino Gabriel Russo (Pizzeria Buon Pastore) hanno deciso di sostenere le attività del trekking e dell’escursionismo nella propria terra natale. “Crediamo nel vostro progetto, e avrete il nostro appoggio”, ha detto la famiglia di ristoratori, trapiantata a Modena.

Corrado Amato e Leonia Amato

Nella città della Motor Valley sorgono anche i bistrot “Dissonanti Pizza & Altro” e “Dissonanti Take Home”, di Corrado Amato e Leonia Amato, anche loro hanno infatti deciso di supportare questo progetto: “Abbiamo voluto donarvi queste attrezzature per darvi il nostro supporto essendo lontani fisicamente”, ha dichiarato la coppia di ristoratori, anche loro originari di Tramonti, che hanno voluto far sentire anche il proprio sostegno morale.

“Siamo grati per l’affetto dimostrato, e pur essendo lontani, l’attaccamento alle proprio origini non ha uguali”, ha dichiarato Tramonti Amalfi Coast Trekking, che potranno affrontare i lavori di recupero dei sentieri e di installazione della segnaletica con questo equipaggiamento, ma soprattutto armati di tutto l’appoggio che li sta spingendo a portare avanti questo percorso.