Tramonti. Cordoglio per l’ex dipendente comunale Maria Cioffi

Tramonti, Costiera amalfitana . Il Sindaco, l’Amministrazione, il Segretario generale e i Dipendenti del Comune di Tramonti esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della ex dipendente comunale MARIA CIOFFI, nel grato ricordo del servizio svolto prima presso le scuole e poi presso la sede comunale. La sua persona rimarrà sempre viva nel cuore di tutti per la grande disponibilità e dedizione nel lavoro.

Al marito, alle figlie e ai parenti tutti si stringono, con affetto, in questo momento di grande dolore.