Tramonti. Al via il bando per accedere alla misura del Banco Alimentare. Ecco come fare

Tramonti, costiera amalfitana. È online il bando per poter accedere al beneficio del banco alimentare destinato a 12 nuclei familiari per il rimanente anno 2020. La finalità è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune che vivono un disagio socio-economico. La domanda per l’ammissione deve pervenire all’Ufficio protocollo entro le ore 12.00 di mercoledì 1 luglio 2020. Per ottenere maggiori informazioni e scaricare il modulo da compilare per la domanda basta accedere al seguente link: https://www.comune.tramonti.sa.it/ente/albo/1904