Tramonti al TG3 per la ripartenza turistica: trekking sui sentieri naturalistici dei Monti Lattari. Il Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana, è stato protagonista di un servizio del TG3 andato in onda questo pomeriggio alle 14.05. Il servizio è stato pensato proprio per la ripartenza della Regione Campania: dal cibo alla natura, dal mare ai sentieri, dai più semplici, anche per famiglie, a quelli un po’ più complicati, per gli escursionisti. Ampio lo spazio dedicato al trekking sui sentieri naturalistici dei Monti Lattari.

“Tramonti, lussureggiante culla dei sensi alle spalle della Cotiera Amalfitana – declama l’inviato di Rai3 Luigi Carbone – punta su natura, enogastronomia e sui 70 Km di sentieri ripristinati dall’Associazione Amalfi Coast Trekking”.

“I sentieri di Tramonti sono tutti molto caratteristici – ha affermato Matteo Giordano, guida escursionistica – Partiamo dai 200 300 metri dove abbiamo le coltivaizoni di limoni e mano a mano che si sale troviamo viti, olivi e a 1200 metri i castagni. Tra i sentieri più caratteristici di Tramonti quello delle 13 chiese, un sentiero semiurgano che attraversa tutti i 13 borghi del comune. E poi il Sentiero delle Formichelle che da Tramonti arriva al Sentireo dei Limoni di Minori che rievoca il lavoro duro delle donne trasportatrici di limoni e poi, per i più esperti e gli amanti del trekking, il Sentiero del Monte Finestra e il Sentiero del Monte Cerreto con panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli, su Salerno e tutta la Costiera Amalfitana”.