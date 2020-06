Tramonti, a Chiunzi si rinnova la pavimentazione stradale sulla SP2: iniziati i lavori? Ecco lo stato dell’arte

Tramonti, Costa d’Amalfi. Quest’oggi ci sono stati movimenti di mezzi al lavoro, che stanno provvedendo a sistemare la pavimentazione stradale a circa un chilometro dal Valico di Chiunzi. Siamo sulla tanto discussa Strada Provinciale 2, con parte dell’arteria che è stata interessata negli ultimi mesi dalle opere di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali, nell’ambito del “Grande Progetto” della Provincia di Salerno da 1,3 milioni di euro, finanziato con fondi comunitari. Nei giorni scorsi nel tratto di strada compreso tra Campinola e il Valico di Chiunzi, si è provveduto al sollevamento dei tombini fognari. Sono iniziati quindi i lavori di rifacimento del manto stradale?

Il lockdown ha posticipato le ultime opere sull’arteria che collega l’Agro Nocerino Sarnese con la Costiera Amalfitana, mentre la macchina burocratica ha dovuto tenere a bada il coronavirus. Ai lavori che si stanno compiendo, quindi, si deve aggiungere la tanto attesa (e agognata) messa in sicurezza della Provinciale, finanziata dalla Regione Campania con 3 milioni di euro, per i oltre 20 km che collegano i comuni di Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Tramonti e Maiori.

Lavori di sollevamento dei tombini sulla SP2

L’Ente capofila è il comune di Tramonti, che a gennaio di quest’anno ha approvato il progetto esecutivo, in attesa dell’indizione della gara d’appalto, da parte della Comunità Montana dei Monti Lattari, che funge da Centrale Unica di Committenza. Con il consiglio comunale dello scorso 27 maggio, è stata votata e approvata la variazione al bilancio di previsione, per rendere possibile la spese per tale progetto: circa 2 milioni e 100mila euro per l’anno corrente e 900mila euro per il 2021. Dopo il varo delle coperture finanziare per il progetto, c’è grande movimento nei settori amministrativi del comune collinare della Costiera, e date le circostanze, a breve dovrebbe essere indetta la gara di affidamento dei lavori.