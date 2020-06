Traffico in ripresa sulla rete Anas dopo il lockdown, viabilità al 90%

La lunga ripresa post Covid-19 passa anche dalla situazione della viabilità delle nostre strade. Stando ai dati rilasciati dall’Osservatorio del traffico di Anas, la società stradale del gruppo FS, dopo il calo avvenuto tra marzo e maggio, il traffico sulle strade e autostrade nel nostro Paese è in netta ripresa proprio a partire dall’inizio della tanto agognata fase 3 lo scorso 3 giugno. Una spinta dettata sicuramente dalla riapertura dei confini regionali, blindati durante i lunghi mesi di lockdown.

Una lunga ripresa dopo un calo storico

Nella prima settimana di giugno, infatti, l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) sull’intera rete Anas registra un decremento dei veicoli totali del 20% rispetto agli stessi giorni del 2019. Un dato significativo se si considera che nell’ultima settimana di marzo, con la chiusura dei servizi non essenziali, il traffico rispetto a un anno prima segna un -81% per i veicoli leggeri e un -49% per quelli pesanti. A inizio giugno, invece, la circolazione dei veicoli pesanti sale, rispetto a fine marzo, dal 51% al 78%, mentre quella di quelli leggeri, in costante incremento da dieci settimane, dal 19% all’80%.