Torta di Ciliegie, ecco la ricetta!

E’ ancora periodo di ciliegie ,il delizioso frutto rosso dal gusto rigenerante e ricco di proteine e sali minerali . Ecco una ricetta per godersi al massimo le sue potenzialità.

INGREDIENTI PER UNO STAMPO DA 20 CM DI DIAMETRO (329 calorie per porzione)

Ciliegie 450 g

Farina 00 150 g

Fecola di patate 90 g

Uova (circa 3 medie) 160 g

Zucchero 150 g

Burro a temperatura ambiente 100 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

PREPARAZIONE

Per preparare la torta di ciliegie iniziate denocciolando le ciliegie con un coltellino a lama liscia oppure con l’apposito snocciolatore e dividetele a metà. In una ciotola versate lo zucchero e il burro a pezzetti a temperatura ambiente 2, lavorate con il composto con le fruste elettriche 3 fino a ottenere un crema.

Aggiungete le uova 4 e continuate a sbattere con le fruste a velocità media 5 finché non saranno incorporate 6.

Setacciate tutte le polveri (la farina, la fecola e il lievito) sul composto ottenuto 7 e mescolate il tutto con una marisa 8 per amalgamare gli ingredienti 9.

Imburrate una tortiera del diametro di 20 cm e versate una cucchiaiata d’impasto sul fondo della tortiera 10; disponete uniformemente l’impasto 11 e posizionatevi in superficie una parte delle ciliegie creando uno strato senza sovrapporle, disponendole con la parte tagliata rivolta verso il basso 12.

Frullate con un frullatore a immersione un cucchiaio di ciliegie fresche (13-14) e versate il composto sulle ciliegie disposte a raggiera 15: servirà giusto per dare una parte un po’ più “caramellata” che si formerà poi in cottura.

Versate il restante impasto in tortiera, distribuitelo con il dorso di un cucchiaio in modo omogeneo 16 e completate la torta con le ciliegie avanzate adagiandole sull’impasto come avete fatto in precedenza, con la parte tagliata rivolta verso il basso 17. Cuocete in forno statico preriscaldato a 200° nel modo seguente: per i primi 30 minuti posizionate la teglia nella parte bassa del forno e per i restanti 25/30 minuti di cottura nel ripiano di mezzo del forno. A cottura ultimata sfornate la torta alle ciliegie 18 e aspettate che si sia raffreddata prima di sformarla.

CONSERVAZIONE

Conservate la torta di ciliegie sotto una campana di vetro per 2-3 giorni fuori dal frigorifero.

Si sconsiglia la congelazione.