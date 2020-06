Torre del Greco. Scooter sbanda e si schianta in un muro: 23enne muore

L’andirivieni di ambulanze e macchine dei carabinieri era stato considerato dai residenti di via Nazionale un pessimo presagio. E in effetti quel continuo suono di sirene sino all’altezza di via Giovanni XXIII nella notte tra lunedì e martedì, oltre che anomalo era soprattutto presagio di cattive notizie. In quella strada periferica si era infatti consumato un incidente dalle tragiche conseguenze, con una 23enne morta. Mancava una manciata di minuti a mezzanotte quando lo scooter con a bordo due ragazzi, in direzione mare, all’altezza di una curva a gomito, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima, è finito fuori strada, terminando contro le barriere di protezione che insieme a un muretto dividono di fatto la via dalla vicina autostrada.

Un impatto terribile e subito apparso drammatico ai primi soccorritori. In particolare sull’asfalto, immersa in una pozza di sangue, si scorgeva una ragazza. Nessun segno di reazione alle sollecitazioni esterne. Immediata la richiesta di intervento al 118. Ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza di soli 23 anni, Maria Ascione, residente a poche decine di metri dal luogo dove ha perso la vita.

LA DINAMICAFatale l’impatto, violento, contro le barriere e il selciato, stando anche a quanto hanno potuto appurare i carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, guidati dal capitano Andrea Leacche. Proprio i militari dell’Arma (sul posto gli uomini della stazione Capoluogo, agli ordini del comandante Vincenzo Amitrano, e il personale della sezione Radiomobile) che hanno effettuato i rilievi del caso, sono ora impegnati a stabilire l’esatta dinamica dell’impatto, che ancora una volta sporca di sangue l’asfalto della città del corallo.

Poche ferite e tanto shock invece per il ragazzo alla guida del mezzo, testimone di una tragedia immane che in poche ore ha scosso l’intera città. Tanti i dubbi che l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno, sarà chiamata a sciogliere: la salma infatti è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’esame autoptico. I nodi da sciogliere sono in particolare legati al corretto uso del casco di protezione e all’andatura del mezzo al momento dell’incidente. La giornata di ieri è trascorsa nello strazio di parenti ed amici della giovanissima vittima.

Tante le testimonianze di affetto che hanno raggiunto la famiglia di Maria Ascione, il cui padre è titolare di una concessionaria di auto ed è per questo molto conosciuto, specie nella parte periferica della città. In molti poi hanno scelto il profilo social della 23enne per mostrare tutta la loro costernazione. Per Carmen, Maria è l’angelo bello del paradiso, mentre Tania scrive del «dolore che ci hai dato, sei sempre stata una ragazza dolcissima e piena di gioia».

Fonte Il Mattino