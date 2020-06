Torre del Greco (NA). Brandito’s. “Giacomo Leopardi – Ritorno al Vesuvio”, e così ritornano gli spettacoli …

Articolo di Maurizio Vitiello – “Giacomo Leopardi – Ritorno al Vesuvio” e ritorna lo spettacolo.

BRANDITO’S

via Monticelli 6

Torre del Greco (NA)

GIACOMO LEOPARDI

RITORNO AL VESUVIO

domenica 14 giugno 2020, dalle ore 18

Musica, teatro, letteratura e poesia per ricordare il Vate di Recanati, alle pendici del Vesuvio, in un’antica e suggestiva casa colonica immersa nel verde.

Nel nome di Giacomo Leopardi un testo teatrale inedito di Antonio Mocciola per Stefano Ferraro, le canzoni di Franco Battiato per la voce di Alessio Caraturo, una mostra fotografica e il libro “Addosso – Le parole dell’omofobia”, un corto sull’Infinito di Nunzia Esposito, in un evento multiforme e pirotecnico a un passo dalla Villa delle Ginestre che accolse per anni il poeta. Un modo affettuoso e originale per celebrarlo, nel giorno della sua prematura scomparsa.

Il 14 Giugno 1837 moriva a Napoli Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi) che trascorse l’ultima stagione della sua vita artistica a Torre del Greco nella “Villa delle Ginestre” dal nome di uno dei suoi componimenti più celebri. La profondità della sua riflessione filosofica sull’esistenza e sulla condizione umana lo ha reso uno dei più importanti poeti del romanticismo letterario italiano dell’ ‘800.

Brandito’s celebra il poeta con una giornata evento, nell’anniversario della sua scomparsa:

– Introdurrà il tema il giornalista, scrittore ed attore teatrale Antonio Mocciola, autore dello spettacolo “Leopardi amava Ranieri”

– Reading di Stefano Ferraro in prima assoluta del monologo “Le ultime gocce” scritto da Antonio Mocciola

– Summer On A Solitary Beach vs l’Infinito:

contaminazioni Franco Battiato e Giacomo Leopardi

Special Guests

Alessio Caraturo con Summer On A Solitary Beach

Nunzia Esposito con la proiezione di un corto su l’Infinito

– Live di canzoni di Franco Battiato

Per l’occasione Antonio Mocciola presenterà la sua ultima opera “ADDOSSO le parole dell’omofobia”, un progetto fotografico di sconvolgente attualità, crudo ed essenziale: sui corpi nudi di uomini e donne 111 frasi omofobe tratte dall’ampio repertorio di politici, ecclesiastici e personaggi pubblici vari.

Accompagneranno la presentazione la mostra fotografica relativa al libro e le letture tratte dallo stesso a cura di Marina Billwiller e di Arcangelo Orefice.

Ingresso: 10 euro

E’ un ritorno allo spettacolo, con il COVID-19 ancora in corsa …

Maurizio Vitiello