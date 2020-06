Torre Annunziata. Nunzio Fragliasso nuovo procuratore capo della Repubblica

Torre Annunziata ( Napoli ) . Si è insediato nella tarda mattinata di oggi il nuovo procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. Nominato dal Consiglio superiore della magistratura a maggio, già procuratore aggiunto a Napoli, prende il posto di Alessandro Pennasilico, andato in pensione lo scorso anno. Sobria e a numero chiuso per evitare assembramenti la cerimonia di insediamento, presieduta dal presidente del tribunale oplontino Ernesto Aghina, e che ha visto la partecipazione tra gli altri del procuratore generale di Napoli Luigi Riello; del presidente della Corte di Appello di Napoli Giuseppe De Carolis Di Prossedi; del procuratore di Napoli Giovanni Melillo; dell’avvocato generale presso la Corte di Appello di NapoliAntonio Gialanella; del componente del Csm Antonio D’Amato; del questore di Napoli Alessandro Giuliano; del comandante della legione carabinieri della Campania Maurizio Stefanizzi; del comandante regionale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi; del presidente dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata Luisa Liguoro; del presidente della camera penale di Torre Annunziata Domenico Nicolas Balzano, l’avvocato Elio D’Aquino, vice presidente del Consiglio dell’Ordine e l’avvocato Gennaro Torrese, presidente della Fondazione. Tra gli interventi quello dell’aggiunto Pierpaolo Filippelli, che finora aveva svolto il ruolo di procuratore facente funzioni: ”Le nomine come quella di Fragliasso – ha detto – danno credibilità alla magistratura, perché é stata ampiamente guadagnata sul campo per il lavoro svolto in questi anni. Qui troverà una squadra coesa e dedita al lavoro”. ‘ La procura Oplontina è competente per la Penisola Sorrentina, l’area che da Sorrento e Capri fino a Vico Equense, Agerola Castellammare e dintorni dei Monti Lattari si occupa Positanonews. Facciamo i nostri auguri di buon lavoro