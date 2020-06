Tony Renis consacra Andrea Sannino a Ischia Global

Va ad Andrea Sannino, autore della canzone ‘Abbracciame’, l’Ischia People Award del 18esimo Global Film & Music Festival (12-19 luglio), premio quest’anno dedicato agli artisti che hanno dato un particolare contributo nei giorni del lockdown. Riconoscimento anche al celebre soprano coreano Sumi Jo, simbolo della città di Seul.

”Abbracciame è stato un autentico inno che ha unito l’Italia dei balconi portando nel mondo l’immagine di un paese ricco di sentimenti e più forte della pandemia, un brano che resterà. Sumi Jo è una artista straordinaria, da sempre particolarmente legata all’Italia” spiega Tony Renis, presidente onorario del festival, che consegnerà un riconoscimento anche al giovane chitarrista Jacopo Mastrangelo, divenuto celebre sulla rete per i suoi live romani dai tetti, dinanzi a una Piazza Navona deserta.

Andrea Sannino ha oggi all’attivo un milione di visualizzazioni sul suo canale youtube per il celebre pezzo, cantato spontaneamente in un flash mob dai balconi di un condominio in provincia di Napoli, nei primi giorni del lockdown. Le immagini riprese dai cellulari e postate sui social hanno commosso la rete e sono state rilanciate da telegiornali e trasmissioni televisive.