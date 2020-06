Teresa Manzo sarà a favore degli stagionali, ma non risponde alle richieste di intervista di Positanonews. State al Governo o all’opposizione? Siamo abbastanza sconcertati dopo decine di messaggi fatti via facebook e instagram, e richieste anche a Rosario Lotito, per la mancanza da parte dell’onorevole Manzo del Movimento Cinque Stelle di fare un’intervista. Abbiamo avuto deputati, consiglieri della Regione Campania, il sindaco di Napoli, siamo il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. I primi a sollevare il problema degli stagionali. Se si sta al Governo ci spiegassero perchè non chiedono la testa dell’ente bilaterale per il turismo, che problemi ci sono a sanzionare chi ha fatto trovare i lavoratori in queste condizioni. Di chi è la colpa e cosa stanno facendo , ma lo facessero non per comunicati o articoli, rispondendo ai giornalisti del territorio in una intervista video , tranquilla, pacifica, colloquiale, come hanno fatto tutti sinora.

