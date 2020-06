Tenta il suicidio 56enne di Amalfi sulla SS 163 a Tordigliano , salvato dai carabinieri di Positano . Gli uomini dell’Arma della perla della Costiera amalfitana hanno salvato un uomo di Amalfi, che sta in procinto di separarsi , nel pomeriggio di ieri . I militari stavano tornando a casa verso Piano di Sorrento quando nella zona di Tordigliano, nel comune di Vico Equense, hanno visto un furgone parcheggiato nei pressi della “Pineta”

In mattinata l’uomo era sparito da lavoro , ma le segnalazioni non sono servite a nulla. Carabinieri e polizia non sapevano nulla e neanche gli amici. L’uomo era sul punto di buttarsi giù quando i militari lo hanno preso e salvato, convincendolo a non gettarsi giù. Nel furgone un biglietto di addio. Per fortuna non c’è stata alcuna tragedia e questo granzie all’umanità della fedelissima che, anche fuori servizio, anche sentito l’impulso di salvare una vita umana.