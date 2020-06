Tariffa di riconoscenza a Tramonti: soggiorno gratuito a medici e operatori sanitari

In tutta Italia il sistema ricettivo si è mosso per attivare una “tariffa di riconoscenza”, con pacchetti gratuiti o scontati per gli operatori sanitari che hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19.

Un modo per ringraziare i medici per il loro impegno, ma anche per risollevare le sorti di una stagione turistica minacciata dal contagio economico che il virus rischia di portare con sé.

Il Comune di Tramonti, settore Sviluppo Attività Produttive, ha abbracciato con grande entusiasmo questa iniziativa, favorendo il dialogo con le strutture ricettive del territorio che, con generosità e profonda collaborazione, hanno offerto un soggiorno gratuito per due notti a tutti i medici ed operatori sanitari che hanno fronteggiato la suddetta Emergenza o che ancora oggi sono in prima linea a combattere il Covid-19.

Questa iniziativa, oltre ad offrire un piacevole soggiorno di relax, ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere il territorio montano della Divina Costa, ed attirare l’interesse degli eventuali ospiti anche per altri periodi dell’anno.

Come sempre, il Comune di Tramonti è al primo posto per l’innovazione, l’offerta turistica e la solidarietà e apre la strada a tutti i Comuni della Costiera Amalfitana diventando un esempio per quanti desiderano sostenere questo progetto.

Tutto pronto, quindi, per la “tariffa di riconoscenza”– ha dichiarato il Consigliere con delega alle Attività Produttive Fortunato Amatruda. Stiamo ultimando le attività organizzative in modo da poter gestire al meglio i periodi e le modalità di fruizione dei servizi e in modo da coordinare le numerose strutture ricettive che hanno aderito favorevolmente a questa iniziativa. È decisamente merito della generosità dei cittadini di Tramonti che l’amministrazione può credere ed investire in questi progetti. Credo che presentare queste attività in maniera efficace ed effettuare un’adeguata pubblicità siano le fondamentali premesse per raggiungere il successo. Anche stavolta Tramonti si distinguerà per la qualità del territorio e la solidarietà dei cittadini.