Sull’isola Verde, la nuova stagione turistica svolta all’insegna della cultura, con l’evento di giugno della 18° edizione di Ischia Film Festival 2020

L’edizione dell’Ischia Film Festival 2020, quella che sarà ricordata anche come della “pandemia globale”, sarà caratterizzata invece, proprio dalla territorialità, articolandosi su cinque anteprime italiane, di cui 3 mondiali, a contendersi il premio per la sezione Scenari campani.

Il direttore artistico del festival Michelangelo Messina, ha illustrato l’edizione, spiegando che: La sezione include diversi linguaggi cinematografici, che spaziano dalla fiction al cinema del reale, narrati attraverso opere di circa 52 minuti, inedite in Italia, e girate in territori riconoscibili della regione Campania, non in studios ed interni, e che hanno come location prevalente, territori campani.

Il direttore ha precisato come tale scelta sia stata fortemente voluta, proprio in riconoscimento alla Regione Campania, che “da 3 anni sostiene il festival nell’ambito di una legge cinema che finanzia tutta la filiera dell’audiovisivo, è sembrato doveroso quindi, sin dal primo anno in cui è stata istituita questa importante misura di sostegno culturale, creare una sezione interamente dedicata alle opere che valorizzano il nostro territorio regionale, promuovendo quei lavori che spesso vengono realizzati proprio grazie a queste misure di finanziamento”.

Tra le opere selezionate ci sarà: – L’anteprima mondiale di “Fame”, per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo per Rai Cinema.

– “Il corridoio delle farfalle”, di Andrea Canova e Claudia Brignone, l’altra faccia di Scampia.

– “L’immigrato”, regia italo-britannica di Sophia Capasso, che attinge ai ricordi della Seconda Guerra Mondiale.

– Il corto di Michele Schiano, “Le mani dell’anima”, storia di un’umile famiglia di pescatori di Lacco Ameno.

– Il traffico illegale di rifiuti in Campania, è invece il tema di “The Waste Trade”, di Katey Wilson.

Tutte le opere saranno visibili dal 27 giugno prossimo sul sito www.ischiafilmfestivalonline.it