Sulla Ravello-Chiunzi compare paletto: a cosa mai servirà?

Sulla Ravello-Chiunzi compare un paletto: la SP1 diventerà autostrada? A cosa mai servirà? Questo ci è stato chiesto da un nostro lettore della Costiera Amalfitana, che ci ha inviato questa foto. In effetti la provinciale che collega con il Valico di Chiunzi con Ravello è attualmente chiusa, ed inoltre con un fondo stradale con il limite della percorribilità (solo ieri c’è stato l’ennesimo incidente con la pioggia), aggiudicandosi questo percorso l’etichetta di “strada della vergogna”.

Sono trascorsi già otto anni dalla chiusura, i lavori di ingegneria naturalistica della Comunità Montana Monti Lattari hanno retto alle intemperie dello scorso dicembre, ma di quella parte del progetto da 5,2 milioni di euro, si attende ancora gli interventi sperimentali per la viabilità controllata, con l’arteria caduta anche nel dimenticatoio per la provincia. Ora spunta questo palo per insegna a bandiera: presumiamo che servirà per avvertire sulle condizioni della viabilità? Quando la Strada Provinciale 1 sarà aperte e in condizioni di essere percorribile?