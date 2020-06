Stazione di Poggiomarino, aggredita una guardia giurata dell’Eav

E’ accaduto stamattina intorno alle 06:30, alla stazione di Poggiomarino, che una guardia giurata dell’Eav ha sorpreso una una persona mentalmente instabile in un treno in sosta nel quale si era introdotta poco prima forzando le porte. Nel tentativo di farlo uscire dal treno, l’uomo avrebbe aggredito la guardia, ferendola alla mano destra ed avrebbe poi lanciato una pietra verso un’auto parcheggiata, di proprietà di un utente, prima di darsi alla fuga. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dell’aggressore anche grazie alle telecamere a circuito chiuso.