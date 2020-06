Stasera su Rai Uno. Il film “Il coraggio di Angela” Una storia di grande valore civile e di impegno contro la malavita organizzata. Lunetta Savino è nuovamente protagonista, venerdì 5 giugno alle 21.25 su Rai1, di un racconto che riporta in primo piano il coraggio di una donna, questa volta una piccola imprenditrice napoletana che si oppone, a rischio della vita, alla prepotenza e alla violenza della camorra. “Il coraggio di Angela”, per la regia di Luciano Manuzzi è una produzione Rai Fiction- Magnolia Fiction, realizzata da Rosario Rinaldo. Ad affiancare Lunetta Savino, Andrea Tidona, Gianluca Di Gennaro, Gaetano Amato, Maria Pia Calzone, Ninni Bruschetta, Antonio Pennarella, Vincenzo Pirozzi, Ivana Lotito e Serena Ferri. Un ragazzo napoletano di 17 anni, Salvatore, accoltella l’amico Nino, figlio del camorrista che ha fatto arrestare suo padre Ciro Marra, boss rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio. Salvatore, dopo la morte della madre, vive con la zia Grazia la quale, volendolo strappare ad una vita violenta, chiede alla cugina Angela di prendere con sé il ragazzo. La donna, titolare con il marito Pasquale di un negozio di vernici, non intende turbare l’equilibrio familiare mettendosi in casa Salvatore. Ma col passare del tempo per Angela il destino del nipote diventa sempre più un caso di coscienza.