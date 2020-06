Stamane è partita l’operazione “Spazzamare” a Vico Equense.

Stamane anche il comune di Vico Equense ha partecipato all’operazione “Spazzamare”, in occasione della Giornata mondiale degli Oceani. Il comune costiero, già riconosciuto bandiera blu, si unisce alle numerose attività svolte dai sommozzatori di tutta Italia, dando vita ad una speciale pulizia dei fondali marini, effettuata questa mattina al Banco di Santa Croce. Un progetto europeo organizzato dalla Clean Sea Life e dalle Capitanerie di Porto. A prendere parte all’evento numerosi volontari del territorio con la partecipazione di diverse associazioni locali come: la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia coordinata dal Comandante Ivan Savarese, la Delegazione di Spiaggia di Vico Equense, Underwater works e diving di Angelo Orazzo, l’AVF (Associazione Volontari del Faito), la Protezione Civile della Città di Vico Equense, la Sarim, la Lega Navale sezione di Vico Equense, il responsabile del settore ecologia del Comune Ferdinando de Martino, il delegato al demanio in cabina di regia Bartolo Staiano, il Comandante della Delegazione di spiaggia di Vico Equense Maurizio Bellotti, sommozzatori volontari, diportisti e pescatori locali.