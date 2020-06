Stagionali e lavoratori del turismo a Roma da Sorrento ad Amalfi , dimenticati da tutti IN DIRETTA SU POSITANONEWS TG

Stagionali e lavoratori del turismo a Roma da Sorrento ad Amalfi , dimenticati da tutti , anche dai media nazionali e della Regione Campania, Positanonews è stata contattata e ha risposto c’è chi parla senza mezzi termini di “triste realtà”. Ogni stagione è una guerra. 10-12 ore di lavoro al giorno per paghe misere in relazione al lavoro che fanno e ora sono molti senza sussidi e senza aiuti con una stagione che prevede tanti senza assunzione alcuna . C’è anche la questione dei diritti . Non siamo macchine ma esseri umani. Vogliamo lavorare ma con tutti i nostri diritti. Un dipendente contento lavora meglio. Rispetto per noi lavoratori stagionali.