Aggiornamenti dalla protesta dei lavoratori stagionali a Roma. In diretta dal Positanonews Tg sentiamo ancora le parole dei manifestanti partiti questa mattina con due autobus da Sorrento.

Tutti erano in attesa di un delegato che potesse avere un confronto con il Presidente ANLS Giovanni Cafagna ma, al momento, non vi alcuna traccia dal palazzo Inps. Sono davvero in molti a protestare nella capitale, soprattutto dalle Coste di Amalfi e Sorrento. Auspichiamo che dai vertici dell’Inps si muova qualcosa per ascoltare le parole degli “invisibili”.

Intanto, anche la Costiera amalfitana e il Comune di Scala oggi a Roma, attraverso gli Amministratori Salvatore Bottone ed Emanuele Falcone ed una rappresentanza di lavoratori stagionali.