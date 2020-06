Stabilimenti Balneari, un terno al lotto in Campania e in Costa di Sorrento

L’estate 2020 è sicuramente compromessa durante questa fase di ripresa da un’emergenza sanitaria senza precedenti. I primi segnali di fiducia sono arrivati anche dagli stabilimenti balneari che hanno riaperto, ma alcuni con particolari regole, soprattutto nella Costa di Sorrento, dove fare il bagno sembra esser diventato un terno al lotto anche tra comuni confinanti che hanno adottato diverse precauzioni, tra permessi, divieti, orari, prenotazione e quant’altro. Ecco cosa scrivono Patrizia Capuano e Ilenia De Rosa per Il Mattino.

In costiera sorrentina pochi sono i divieti per i non residenti; molta, però, è l’attenzione richiesta per prenotare con un certo anticipo. A Massa Lubrense esistono due diverse procedure per riuscire ad avere un posto in spiaggia. I residenti, cui è riservato il 60% dei posti disponibili, devono rivolgersi all’Area marina protetta di Punta Campanella chiamando dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, oppure mandando una mail all’indirizzo info@puntacampanella.org. I non residenti devono invece contattare telefonicamente l’affidatario della spiaggia scelta. Non sapete chi è? In attesa dell’App che prima o poi arriverà, si possono consultare il sito sweb del Comune e quello della Pro Loco. In ogni caso la prenotazione è obbligatoria e va indicata anche la fascia oraria: dalle 8.30 alle 13.30 o dalle 14 alle 19. Il discorso dell’orario non vale per Ieranto, Crapolla e Recommone. Ma attenzione, ogni cittadino può prenotare soltanto due volte a settimana, non di più. Meno male allora che c’è Sorrento, dove non è necessario prenotarsi: a Puolo, Marina Grande, Regina Giovanna e alla Pignatella si può accedere liberamente. Ci sarà un servizio di vigilanza al fine di controllare che tutti rispettino le regole quali mascherina e distanziamento. Uniche aree riservate sono quelle a Marina Piccola, nella spiaggia di San Francesco, destinate agli anziani del territorio e ai bambini delle colonie estive.Altri indirizzi: chi vuole recarsi all’area libera di Caterina a Sant’Agnello dovrà contattare i gestori dello stabilimento Katary. A Piano di Sorrento a gestire le zone libere sono i Bagni Rosita Di Nota e D’Esposito. Più all’avanguardia, il Comune di Meta ha creato un’app per consentire di verificare la disponibilità di spiagge e ristoranti ed eventualmente prenotare: metabeach.it. Sarà necessario scansionare il qr code e scegliere dove trascorrere la giornata. È possibile prenotare la postazione in spiaggia o il tavolo anche attraverso WhatsApp. A Vico Equense le porzioni di arenile attrezzate sono aperte a tutti. Solo quelle completamente libere sono riservate ai residenti. Ma la prenotazione è sempre obbligatoria. E sempre telefonica. Caccia quindi ai numeri diChicci beach, Isola verde, Antico bagno di Seiano, Lido da Vittorio a Marina di Vico.

Spostandoci sulle isole, invece, se Ischia ha scelto di non scegliere – non risultano al momento regole per l’accesso alle spiagge, se non quelle regionali dell’obbligo di mascherina e distanziamento – spicca il sistema messo a punto ad Anacapri per un posto al sole nei due arenili di Faro di Punta Carena e Gradola. Qui la prenotazione, obbligatoria, avviene attraverso il sito web del Comune. Le fasce orarie sono tre e saranno prenotabili al massimo 5 posti, i bambini fino a 6 anni non verranno conteggiati e usufruiranno del posto dei genitori. Le prenotazioni saranno aperte il sabato per la settimana successiva.