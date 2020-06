Spuntano le foto e le modalità delle truffe poste in essere in penisola sorrentina dai quattro soggetti tratti in arresto ieri pomeriggio

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno, dopo un lungo inseguimento i Carabinieri, nei pressi della “Siesta” a confine tra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, hanno fermato e tratto in arresto quattro soggetti resisi autori di diverse truffe in penisola sorrentina. Da alcune foto diffuse oggi dalla pagina Facebook “Reporter Sorrento” si evince che i truffatori tentavano di raggirare i lavoratori alle pompe di benzina. Dopo aver chiesto un litro di olio effettuavano il pagamento con una banconota da 50 euro ricevendo il resto di 40 euro. Una volta ricevuto il resto manifestavano la volontà di cambiare la marca dell’olio e, mentre il benzinaio si allontanava per effettuare il cambio, uno dei due truffatori intascava una parte delle banconote ricevute in resto ed al ritorno del benzinaio lamentava di aver ricevuto una somma inferiore a quella spettante, chiedendo di poter ottenere la differenza. Le truffe sono state poste in essere, con la stessa tecnica, in diversi distributori della penisola sorrentina, fino a quando i benzinai hanno allertato le forze dell’ordine che immediatamente si sono messi sulle tracce dei malfattori riuscendo a fermarli e conducendoli in commissariato.