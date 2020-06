Sport. Riapre l’Accademia Calcio Sorrento.

L’Accademia Calcio Sorrento riapre i battenti all’attività sportiva.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i giovani calciatori delle classi 2013-2014 e 2008-2009 avranno a disposizione turni di un’ora.

“Ovviamente si tratta di allenamento individuale – spiega il consigliere comunale Federico Cuomo – Ogni bambino ha a disposizione un quadrato di 12 metri dove fare tecnica individuale, coordinazione, ginnastica, atletica e tiri in porta. Si spera che linee guida si possano man mano allargare, per consentire di fare delle partite e restituire ai nostri ragazzi quella normalità di cui hanno bisogno”.

L’Accademia Calcio Sorrento vigilerà sugli ingressi e sulle uscite dal Campo Italia, che seguiranno due percorsi diversi, e provvederà alla misurazione della temperatura e alla sanificazione delle scarpe.

“Un impegno del quale ringraziamo, come amministrazione comunale, la dirigenza e lo staff dell’Accademia – conclude Cuomo – Ricordiamo infine che l’accesso sarà interdetto ai genitori, in modo da non creare assembramenti”.