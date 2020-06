Sport. Polisportiva dilettentistica di Gerardo Amato recupera un quartiere degradato di Ponticelli

Un gruppo di giovanissimi di Ponticelli, appartenenti all’associazione polisportiva dilettantistica, fondata da Gerardo Amato nel 2006, ha recuperato un’area pubblica del quartiere, un tempo in totale degrado. Gli atleti sono contenti perché hanno ripreso a praticare l’attività sportiva che amano ed anche i loro genitori sono contenti perché possono seguirli nelle attività e sostenere la sfida della realtà di Napoli Est. Gerardo Amato, presidente della Nuova Polisportiva Ponticelli afferma: «Ho ripristinato un’area verde del quartiere e mi piacerebbe vederci dentro bambini, studenti e anziani del territorio. A fare cosa? Prendere il sole, studiare e giocare. Ho installato una giostra per i più piccoli e presto allestiremo gli altri spazi. Il quartiere merita riscatto e io voglio dare il mio contributo». Al momento manca un impianto d’illuminazione. Un aspetto sul quale si lavorerà con l’intenzione dell’associazione di aprire quotidianamente lo spazio a tutti e creare movimento in una zona del quartiere spesso desolata.