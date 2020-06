Sport: Il mondo del calcio ringrazia la sanità campana. I medici del Cotugno scendono in campo prima di Napoli – Inter.

Sabato 13 giugno ci sarà la semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter allo stadio San Paolo, dove verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare chi ha perso la vita a causa del Covid e per elogiare chi ha lavorato tanto, in questi mesi, per salvare le vite umane. Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli spiega: “In occasione della semifinale di Coppa Italia che si disputerà al San Paolo sabato sera, la Figc ricorderà le vittime del Covid-19 con un minuto di silenzio e ringrazierà il personale sanitario che, in questi mesi, si è impegnato in prima linea in questa battaglia. Simbolicamente saranno presenti sul campo di gioco alcuni operatori del Cotugno e dell’Azienda Ospedaliera dei Colli”.