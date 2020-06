Sport. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pierino Prati

Il calcio piange la scomparsa di Pierino Prati, bandiera rossonera ed ex attaccante anche di Roma e Fiorentina, che ieri sera, all’età di 73 anni ha chiuso gli occhi e non li ha più riaperti. La società del Milan lo ha salutato così: “Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”. Anche l’altra faccia di Milano, quella nerazzurra, ha scritto un post per questo campione: “Pierino Prati, un altro campione che ha reso speciale Milano con le sue gesta, ci saluta. L’Inter, con tutti i suoi tifosi, ricorda con affetto un grande avversario di sfide indimenticabili”.