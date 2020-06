Sport. Brutto incidente per Alex Zanardi. Gravi le sue condizioni

Un incidente ha coinvolto Alex Zanardi, il campione paralimpico italiano che sarebbe in gravi condizioni a seguito di uno scontro sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di un incidente tra la bicicletta di Alex Zanardi ed un camion. Il pluricampione stava percorrendo una tappa della gara a staffetta “Obbiettivo 3”, il percorso prevedeva l’arrivo a Montalcino. Zanardi avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in un tratto in discesa, e avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un mezzo pesante. La manifestazione era stata riservata ad atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica tra cui aveva aderito anche Zanardi, tra gli organizzatori dell’evento sportivo. Lungo la statale 146 nel comune di Pienza è avvenuto l’impatto le cui cause e dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Stradale. Dalle prime ricostruzioni è stato coinvolto anche un mezzo pesante ed è arrivato sul luogo l’elisoccorso che ha trasportato il campione azzurro al più vicino ospedale, il ” La Scotte” di Siena. Sul posto dell’accaduto sono subito intervenuti, insieme ai soccorsi, anche i carabinieri, la polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco.