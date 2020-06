Spiagge libere e gratuite in Costiera amalfitana. Resiste solo Cetara con 29 posti

Cetara ( Salerno ) . Cetara virtuosa , non solo per la bella notizia per mare pulito e la nota dell’ARPAC Campania che ha tolgo il divieto di balneazione nella bellissima cittadina della Costiera amalfitana, ma anche per la possibilità di poter dare accesso libero e gratuito a tutti . A 29 ( ventinove) lettini. Sembrano pochi, e lo sono, ma fanno capire quale è la situazione dovuta al virus e alle norme per rispettarlo. Cetara in Costa d’ Amalfi al momento, almeno a quanto ci risulta, ma siamo pronti a rettificare, visto che è quasi impossibile districarsi in questo ginepraio, è l’unica che consente l’ingresso gratuito anche ai non residenti. Fermo restando la necessità di difendere le spiagge libere e frenarne la privatizzazione bisogna purtroppo dire che gli altri comuni che hanno fatto queste scelte si sono trovati quasi costretti, la cosa più semplice era dare la gestione della libera ai concessionari e consentire l’ingresso gratuito. Qualcuno ha criticato Positano, per esempio, per cui chi verrà nella spiaggia libera, non residente, dovrà pagare 10 euro. Ma avrà lettino, ombrellone e servizi, mentre i residenti , che pure avranno lettino e ombrellone, avranno l’ingresso gratuito. L’alternativa a questo modello, vista l’impossibilità di far venire l’esercito, sulle spiagge libere è chiuderle, almeno al momento non si vedono soluzioni, salvo proposte di giovani, associazioni o altro, ci vuole chi faccia sorveglianza per impedire l’assembramento, almeno fino a quando ci sarà la pandemia e speriamo solo questa estate. A Cetara come funziona? L’ingresso dal 2 giugno è gratuito ma per accedere all’arenile occorre prenotarsi attraverso Facebook. E’ la decisione adottata dal Comune di Cetar per l’arenile di Largo Marina, che è stato riaperto al pubblico ma con delle modalità ben precise. Modalità dettate dalla necessità di garantire, anche in spiaggia, il distanziamento sociale per contenere il contagio da Coronavirus Covid-19 . Intanto possiamo diche che sia a Cetara che Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori, Maiori e tutta la Costiera ci si potrà godere di un mare spettacolare e una vacanza bellissima per il clima e l’ambiente. Per il resto non ci resta che pazientare e tornare presto alla normalità..