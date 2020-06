Meta ( Napoli ) Siamo qui sulla costa di Sorrento a Meta, 06/06/2020

Qualche tempo fa, scrissi e pubblicai su Positano News un mio articolo riguardante le condizioni del mare della spiaggia di Meta con foto allegate. Questo mio articolo fu condiviso da Beta mentre dal sig. Michele Maresca, NO, il quale dava una sua spiegazione sul perchè il mare era sporco e che la polemica di alcuni cittadini danneggiava tutti; cosa vuol dire tutti? voglio sperare che si allude a tutti i cittadini e non agli stabilimenti balneari!. Il problema stava che era in corso il ripascimento della sabbia. A questa spiegazione aggiunsi un altro mio commento che dimostrava quanto era sbagliato eprimersi in quel modo. Questa mattina, come è mia abitudine, sono andato giù alla piazzetta della Stella Maris da dove ho dato uno sguardo alle spiagge. Un vero sgomento, c’era appena un poco di mare mosso e quello che era presente in superfice lo si può vedere dalle foto allegate. A questo punto mi aspetto dal sig Michele Maresca una sua spiegazione. Non c’era nessun ripascimento in corso, quel che si vede in superfice è il risultato di ciò che giace sul fondale. Continuiamo a mettere la testa sotto la sabbia ignorando il problema, ne va di mezzo la salute di tutti.