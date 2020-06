Spettacolo di una tartaruga marina tra le acque di Punta Campanella e Capri

Solo due giorni fa uno splendido Diavolo Di Mare è stato avvistato nelle stesse acque e filmato da Antonio Gargiulo, un pescatore di Massa Lubrense.

Questa mattina, invece, la pagina Facebook Punta Campanella Parco Marino riporta il video spettacolare di una tartaruga tra Punta Campanella e Capri. La Caretta Caretta si sta riposando o meglio, sta avendo il classico comportamento che si chiama basking, letteralmente “crogiolarsi” . Lo fanno in superficie, o per alcune specie anche sulla spiaggia, per riscaldare il corpo ma anche per prendere il sole che serve a produrre una proteina che rinforza il loro guscio.